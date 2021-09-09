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Мігранти у Ла-Манші: глава МВС Франції заявив, що не погодиться на "шантаж" Британії

Четвер, 9 вересня 2021, 14:29

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заявив, що Франція не прийме "жодної практики, що суперечить морському праву, чи фінансового шантажу" з боку Британії у зв’язку з ситуацією довкола нелегальної міграції через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

"Британії слід дотримуватися своїх зобов’язань, і я це чітко озвучив моїй колезі Пріті Пател… Дружба між нашими країнами заслуговує на краще, ніж дії, які шкодять співпраці між нашими службами", - додав він. 

Нагадаємо, Британія заявила, що збирається розвертати до Франції човни з нелегальними мігрантами, які намагаються через Ла-Манш дістатися до її берегів. Прикордонники Великої Британії будуть навчені змушувати катери віддалятися від вод країни, але застосовуватимуть нову тактику лише тоді, коли це вважатиметься безпечним, заявив британський урядовець.

Останніми місяцями у такий спосіб до Англії прибула рекордна кількість нелегалів. 

У липні Британія зголосилася надати Франції фінансову допомогу у розмірі майже 63 млн євро для посилення охорони узбережжя і запобіганню таких нелегальних рейсів через протоку. 

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Франція Велика Британія мігранти
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