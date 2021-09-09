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Мигранты в Ла-Манше: глава МВД Франции заявил, что не согласится на "шантаж" Британии

Четверг, 9 сентября 2021, 14:29

Мигранты в Ла-Манше: глава МВД Франции заявил, что не согласится на "шантаж" БританииМинистр внутренних дел Франции Жераль Дарманен заявил, что Франция не примет "практики, противоречащие международному праву, или финансового шантажа" со стороны Великобритании в связи с ситуацией вокруг нелегальной миграции через Ла-Манш.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

"Британии следует придерживаться своих обязательств, и я это четко озвучил моей коллеге Прити Пател... Дружба между нашими странами заслуживает лучшего, чем действия, которые вредят сотрудничества между нашими службами", - добавил он. 

Напомним, Великобритания заявила, что собирается поворачивать назад во Францию ​​лодки с нелегальными мигрантами, которые пытаются через Ла-Манш добраться до ее берегов. Пограничники Великобритании будут обучены заставлять катера удаляться от вод страны, но применять новую тактику будут только тогда, когда это будет считаться безопасным, заявил британский чиновник.

В последние месяцы таким образом в Англию прибыло рекордное количество нелегалов.

В июле Великобритания согласилась предоставить Франции финансовую помощь в размере почти 63 млн евро для усиления охраны побережья и предотвращения таких нелегальных рейсов через пролив.

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Франция Великобритания мигранты
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