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Британія збирається розвертати човни з мігрантами назад до Франції

Четвер, 9 вересня 2021, 11:55

Британія схвалила плани розвертати назад до Франції човни, які незаконно перевозять мігрантів через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Прикордонники Великої Британії будуть навчені змушувати катери віддалятися від вод країни, але застосовуватимуть нову тактику лише тоді, коли це вважатиметься безпечним, заявив британський урядовець.

Майкл Елліс, виконувач обов'язків генерального прокурора Британії, створить правову основу для прикордонних службовців застосовувати нову стратегію, сказав чиновник.

Міністерство внутрішніх справ Британії заявило: "Ми не коментуємо морську оперативну діяльність".

У листі, що надійшов до британських ЗМІ, міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заявив, що примусово повертати човни у напрямку узбережжя Франції буде небезпечно.

Дарманен заявив, що "охорона людських життів на морі має пріоритет над міркуваннями національності, статусу та міграційної політики".

У липні Франція та Велика Британія домовились розгорнути більше поліції та інвестувати у технології виявлення, щоб зупинити перетин Ла-Маншу нелегалами. Французька поліція конфіскувала велику кількість човнів, однак це лише зменшило потік мігрантів, але не зупинило його.

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Велика Британія мігранти Франція
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