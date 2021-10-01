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Праймеріз в Угорщині: опозиція визначила трійку суперників Орбана

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 11:35

В рамках перших в історії Угорщини праймеріз опозиція визначила трьох кандидатів, один із яких кине виклик прем’єр-міністру Віктору Орбану на виборах наступного року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

Перший тур праймеріз, ​​який завершився пізно ввечері у вівторок, дав угорцям можливість вибрати між п'ятьма опозиційними кандидатами, що поборються з Орбаном на національних виборах в квітні. 

Три кандидати, які набрали найбільше голосів, позмагаються в другому турі, який повинен початися наступного тижня.

Найбільше голосів - 34% - набрали Клара Добрев, кандидатка від Ліберально-демократичної коаліції і віцепрезидентка Європейського парламенту. 

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За нею йде лівоцентристський мер Будапешта Гергей Корачонь, якого підтримує Угорська соціалістична партія і двоє менших зелених партій, з 27%.

На третьому місці опинився Петер Маркі-Зай, незалежний консерватор і мер невеликого міста на півдні Угорщини, з 20%.

У тижневому голосуванні взяли участі близько 634 тисяч угорців, що становить близько 8% населення Угорщини із правом голосу. 

Спостерігачі відзначили, що явка була аналогічною до праймеріз демократів в США в 2020 році.

П'ятеро кандидатів провели двоє теледебатів перед праймеріз, що стало новим явищем в Угорщині, де Орбан відмовлявся від дебатів з опонентами з 2006 року.

Шість опозиційних партій країни вирішили відмовитися від ідеологічних розбіжностей і узгодити своїх кандидатів на виборах, щоб перемогти партію Віктора Орбана "Фідес", яка має більшість у дві третини в парламенті.

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Угорщина вибори
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