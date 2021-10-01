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Праймериз в Венгрии: оппозиция определила тройку соперников Орбана

Пятница, 1 октября 2021, 11:35

В рамках первых в истории Венгрии праймериз оппозиция определила трех кандидатов, один из которых бросит вызов премьер-министру Виктору Орбану на выборах в следующем году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

Первый тур праймериз, который завершился поздно вечером во вторник, дал венграм возможность выбрать между пятью оппозиционными кандидатами, которые поборются с Орбаном на национальных выборах в апреле.

Три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, поборются во втором туре, который должен начаться на следующей неделе.

Больше всего голосов - 34% - набрали Клара Добрев, кандидат от Либерально-демократической коалиции и вице-президентка Европейского парламента.

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За ней следует левоцентристский мэр Будапешта Гергей Корачонь, которого поддерживает Венгерская социалистическая партия и двое меньших зеленых партий, с 27%.

На третьем месте оказался Петер Марки-Зай, независимый консерватор и мэр небольшого города на юге Венгрии, с 20%.

В недельном голосовании участвовали около 634 тысяч венгров, что составляет около 8% населения Венгрии с правом голоса.

Наблюдатели отметили, что явка была аналогичной праймериз демократов в США в 2020 году.

Пятеро кандидатов провели двое теледебатов перед праймериз, что стало новым явлением в Венгрии, где Орбан отказывался от дебатов с оппонентами с 2006 года.

Шесть оппозиционных партий страны решили отказаться от идеологических разногласий и согласовать своих кандидатов на выборах, чтобы победить партию Виктора Орбана "Фидес", которая имеет большинство в две трети в парламенте.

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Венгрия выборы
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