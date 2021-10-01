Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не покидав територію України

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 15:07

Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе заявив, що Михеїл Саакашвілі, який заявив про своє повернення на батьківщину, не покидав території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Georgia.

"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михеїл Саакашвілі не покидав державних кордонів України. Ще раз повторюю, Михеїл Саакашвілі не перетинав державний кордон Грузії і не покидав державний кордон України", - заявив Дарахвелідзе.

Він нагадав, що експрезидент перебуває у внутрішньодержавному розшуку.

За його словами, якщо Саакашвілі дійсно перетне кордон, то буде затриманий і переведений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну. Він також опублікував два відео, в яких заявив, що перебуває на вулицях Батумі.

Однак зйомка велася в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі

Навіть чутки про повернення Саакашвілі суттєво підвищують градус політичного протистояння у Грузії. Наслідки цього можуть виявитися абсолютно непередбачуваними. 
1 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ

Навіщо Угорщина пішла на невигідну для себе угоду з РФ? І чи вдасться Україні змусити Будапешт піти на її перегляд?
1 жовтня 2021 — Дмитро Тужанський, Юрій Панченко, для Європейської правди

Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців

Головні міграційні питання до нас лунають з боку Чехії. А Бельгія нагадує: Україна досі не виконала політичні умови скасування віз.
30 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда