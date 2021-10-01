В МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не покидав територію України

Заступник глави МВС Грузії Александр Дарахвелідзе заявив, що Михеїл Саакашвілі, який заявив про своє повернення на батьківщину, не покидав території України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на News Georgia.

"У нас була активна комунікація і спілкування з українською стороною, і я можу точно сказати, що Михеїл Саакашвілі не покидав державних кордонів України. Ще раз повторюю, Михеїл Саакашвілі не перетинав державний кордон Грузії і не покидав державний кордон України", - заявив Дарахвелідзе.

Він нагадав, що експрезидент перебуває у внутрішньодержавному розшуку.

За його словами, якщо Саакашвілі дійсно перетне кордон, то буде затриманий і переведений до пенітенціарної установи.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну. Він також опублікував два відео, в яких заявив, що перебуває на вулицях Батумі.

Однак зйомка велася в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.