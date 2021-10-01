Саакашвілі заявив про приїзд в Грузію, де його погрожують заарештувати

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі написав в соцмережах, що прибув в країну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Доброго ранку, Грузія, вже з Грузії через 8 років", - написав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

Пізніше він опублікував відео, на якому говорить, що перебуває в Батумі. Однак зйомка ведеться в темний час доби і визначити по відео, чи дійсно це Батумі, неможливо.

Депутат Ніка Оболадзе від грузинської партії "Єдиний національний рух", засновником якої є Саакашвілі, заявив, що колишній президент дійсно прибув до Грузії.

"За моєю інформацією, це правда, так. Він прокоментує. У мене немає інформації про те, як він приїхав до Грузії. У мене немає зв'язку, але у мене є інформація, що це правда ", - сказав Оболадзе в коментарі "Руставі 2".

Інший член ЄНР, Бачо Долідзе, заявив, що у нього немає більшої інформації, ніж те, що поширював Саакашвілі.

"Я прошу дочекатися його подальших заяв. Ви тільки підтверджуєте те, що всім вже відомо - у мене немає іншої інформації. Ні у кого немає інформації більше, ніж у вас", - сказав Долідзе.

Нагадаємо, на початку тижня Саакашвілі опублікував у соцмережах фото свого квитка до Грузії в день місцевих виборів; прем’єр Іраклій Гарібашвілі нагадав, що після повернення на нього чекає в’язниця.

Саакашвілі не був у Грузії відтоді, як завершилась його друга президентська каденція, проживаючи у Європі, США та в Україні. Зараз Саакашвілі є громадянином України.

У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі. Також експрезиденту висунули звинувачення у справі щодо розтрати бюджетних коштів та розгон акції протесту у листопаді 2007 року та вторгнення на телеканал "Імеді". Саакашвілі відкидає всі звинувачення і називає справи політично вмотивованими.

Навесні 2020 року після призначення Саакашвілі головою виконавчого комітету Національної ради реформ в Україні Грузія відкликала свого посла для консультацій, він повернувся до Києва майже після року перерви.

Після того напруги у відносинах між країнами неодноразово додавали заяви Саакашвілі стосовно політичної ситуації в Грузії невдовзі перед парламентськими виборами. В МЗС України наголосили, що Михеїл Саакашвілі у своїх коментарях не представляє позицію України.