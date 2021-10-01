В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не покидал территорию Украины
Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Михеил Саакашвили, заявивший о своем возвращении на родину, не покидал территории Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.
"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михеил Саакашвили не покидал государственных границ Украины. Еще раз повторяю, Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и не и не покидал государственную границу Украины", - заявил Дарахвелидзе.
Он напомнил, что экс-президент находится во внутригосударственном розыске.
По его словам, если Саакашвили действительно пересечет границу, то будет задержан и переведен в пенитенциарное учреждение.
Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, прибывший в страну. Он также опубликовал два видео, в которых заявил, что находится на улицах Батуми.
Однако съемка велась в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.
ОБНОВЛЕНО: вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.