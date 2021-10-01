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В МВД Грузии заявили, что Саакашвили не покидал территорию Украины

Пятница, 1 октября 2021, 15:07

Заместитель главы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе заявил, что Михеил Саакашвили, заявивший о своем возвращении на родину, не покидал территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на News Georgia.

"У нас была активная коммуникация и общение с украинской стороной, и я могу точно сказать, что Михеил Саакашвили не покидал государственных границ Украины. Еще раз повторяю, Михеил Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии и не и не покидал государственную границу Украины", - заявил Дарахвелидзе.

Он напомнил, что экс-президент находится во внутригосударственном розыске.

По его словам, если Саакашвили действительно пересечет границу, то будет задержан и переведен в пенитенциарное учреждение.

Напомним, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал в соцсетях, прибывший в страну. Он также опубликовал два видео, в которых заявил, что находится на улицах Батуми.

Однако съемка велась в темное время суток и определить по видео, действительно ли это Батуми, невозможно.

ОБНОВЛЕНО: вечером полиция обнародовала видео с задержанным Саакашвили, где он пытается демонстрировать, что не расстроен таким развитием событий.

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