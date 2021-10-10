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Україна готується приєднатись до інноваційної програми ЄС Horizon Europe - прем’єр

Неділя, 10 жовтня 2021, 16:44

В уряді почали процедурні кроки для приєднання України до програми ЄС з досліджень та інновацій Horizon Europe ("Горизонт Європа"), бюджет якої складає майже 100 млрд євро.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Денис Шмигаль зазначив, що цього тижня схвалили проєкт розпорядження президента про уповноваження міністра освіти і науки на підписання угоди про приєднання України до Horizon Europe.

"Метою програми є розв’язання глобальних проблем і сприяння промисловій модернізації. Для України це відкриває нові горизонти співпраці з країнами ЄС в усіх наукових сферах, а також дає додаткові фінансові можливості для наших наукових установ. Крім того, розпорядження передбачає приєднання і до програми "Євроатом" з дослідження та навчання у сфері атомної енергетики", - зазначив він.

Рамкова програма досліджень та інновацій ЄС "Горизонт Європа" є ключовою програмою ЄС для фінансування досліджень та інновацій, із бюджетом 95,5 млрд євро. Серед іншого, її цілями є запобігання зміні клімату, досягнення цілей сталого розвитку та підвищення конкурентоздатності європейських товарів. 

Програма з 2021 року замінила собою "Горизонт 2020", що діяла попередні 7 років. З липня 2015 року Україна була її асоційованим членом. В уряді заздалегідь заявляли про намір приєднатися і до "Горизонт Європа", коли дія попередньої програми завершиться. Про це йшлося у тому числі на попередньому саміті Україна-ЄС.

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