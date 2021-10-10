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Украина начала шаги для присоединения к инновационной программе ЕС Horizon Europe

Воскресенье, 10 октября 2021, 16:44

В правительстве начали процедурные шаги для присоединения Украины к программе ЕС по исследованиям и инновациям Horizon Europe ("Горизонт Европа"), бюджет которой составляет почти 100 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет "Европейская правда".

Денис Шмыгаль сообщил, что на этой неделе одобрили проект распоряжения президента, уполномачивающий министра образования и науки на подписание соглашения о присоединении Украины к Horizon Europe.

"Целью программы является решение глобальных проблем и содействие промышленной модернизации. Для Украины это открывает новые горизонты сотрудничества со странами ЕС во всех научных сферах, а также дает дополнительные финансовые возможности для наших научных учреждений. Кроме того, распоряжение предусматривает присоединение и к программе  "Евроатом" по исследованию и обучению в сфере атомной энергетики", - отметил он.

Рамочная программа исследований и инноваций ЕС "Горизонт Европа" является ключевой программой ЕС для финансирования исследований и инноваций, с бюджетом 95,5 млрд евро. Среди прочего, её целями является предотвращение изменения климата, достижение целей устойчивого развития и повышение конкурентоспособности европейских товаров.

Программа с 2021 года заменила собой "Горизонт 2020", действовавшую предыдущие 7 лет. С июля 2015 года Украина была её ассоциированным членом. В правительстве заранее заявляли о намерении присоединиться и к "Горизонт Европа", когда действие предыдущей программы завершится. Об этом шла речь в том числе на предыдущем саммите Украина-ЕС.

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