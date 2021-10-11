Обвал будинку у Батумі: суд залишив під вартою трьох підозрюваних

Міський суд Батумі обрав запобіжним заходом тримання під вартою для трьох підозрюваних у зв’язку з обвалом корпусу житлового будинку, внаслідок чого загинули 9 людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия-Онлайн".

Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки під час проведення будівельних робіт та пошкодження або знищення чужого майна, що призвело до загибелі людей і тяжких наслідків.

Перед цим 10 жовтня трьом затриманим - власнику квартири на першому поверсі, де змінювали планування, і працівникам, що виконували роботи - офіційно висунули звинувачення. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, у період з 4 по 8 жовтня вони проводили роботи в квартирі з порушенням техніки безпеки та без дозволу і знесли у тому числі несучі конструкції, що порушило стійкість 7-поверхового корпусу та призвело до обвалу.

Адвокати наполягали, що затриманих не слід тримати під вартою до завершення експертизи, проте суд задовольнив клопотання прокуратури про тримання під вартою як запобіжний захід.

Нагадаємо, трагедія сталася 8 жовтня. Житловий корпус, що неодноразово перебудовувався після зведення в кінці 70-х років, обвалився на вулиці 26 Травня, у центрі Батумі. Всього в будівлі було 12 квартир.

Серед дев'яти загиблих - троє дітей і дві молодих жінки, матері неповнолітніх. З громадян, які перебували в будівлі у момент обвалення, єдиним, хто вижив став 37-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів ввечері 8 жовтня. Він залишається в реанімації.

11 жовтня в Грузії оголошено днем ​​жалоби за жертвами трагедії.