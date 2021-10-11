Обвал дома в Батуми: суд оставил под стражей трех подозреваемых

Городской суд Батуми избрал мерой пресечения содержание под стражей для трех подозреваемых в связи с обвалом корпуса жилого дома, в результате чего погибли 9 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия-Онлайн".

Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ и повреждении или уничтожении чужого имущества, повлекшем гибель людей и тяжелым последствиям.

Перед этим 10 октября трем задержанным - владельцу квартиры на первом этаже, где меняли планирования, и работникам, которые выполняли работы - официально предъявлены обвинения. Им грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, в период с 4 по 8 октября они проводили работы в квартире с нарушением техники безопасности и без разрешения и снесли в том числе несущие конструкции, нарушило устойчивость 7-этажного корпуса и привело к обвалу.

Адвокаты настаивали, что задержанных не следует держать под стражей до завершения экспертизы, однако суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о содержании под стражей в качестве меры пресечения.

Напомним, трагедия произошла 8 октября. Жилой корпус, который неоднократно перестраивали после возведения в конце 1970-х годов, обрушился на улице 26 Мая, в центре Батуми. Всего в здании было 12 квартир.

Среди девяти погибших - трое детей и две молодых женщины, матери несовершеннолетних. Из граждан, находившихся в здании в момент обрушения, единственным выжившим стал 37-летний мужчина. Спасатели достали его из-под завалов вечером 8 октября. Он остается в реанимации.

11 октября в Грузии объявлено днем ​​траура по жертвам трагедии.