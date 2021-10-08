У Батумі обвалився житловий будинок

У грузинському місті Батумі обвалився житловий будинок, уламки впали на вулицю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Batumelebi.

Будинок обвалився близько 12.00 за місцевим часом.

Замість входу до будівлі нині самі уламки. Рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди.

Мешканці також допомагають рятувальникам прибирати місце обвалення.

Під руїнами також опинилися близько десяти автомобілів. Нещодавно з такого автомобіля витягли дитину 6-7 років, з нею все гаразд.

Спочатку повідомлялося про жертви в результаті обвалення, однак ця інформація поки не підтвердилася.