У Батумі обвалився житловий будинок
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П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:53
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:53
У грузинському місті Батумі обвалився житловий будинок, уламки впали на вулицю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Batumelebi.
Будинок обвалився близько 12.00 за місцевим часом.
Замість входу до будівлі нині самі уламки. Рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди.
Мешканці також допомагають рятувальникам прибирати місце обвалення.
Під руїнами також опинилися близько десяти автомобілів. Нещодавно з такого автомобіля витягли дитину 6-7 років, з нею все гаразд.
Спочатку повідомлялося про жертви в результаті обвалення, однак ця інформація поки не підтвердилася.
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