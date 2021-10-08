Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Батумі обвалився житловий будинок

фото
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 11:53

У грузинському місті Батумі обвалився житловий будинок, уламки впали на вулицю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Batumelebi.

 

Будинок обвалився близько 12.00 за місцевим часом.

Замість входу до будівлі нині самі уламки. Рятувальники перевіряють, чи є під завалами люди.

Мешканці також допомагають рятувальникам прибирати місце обвалення.

Під руїнами також опинилися близько десяти автомобілів. Нещодавно з такого автомобіля витягли дитину 6-7 років, з нею все гаразд.

Спочатку повідомлялося про жертви в результаті обвалення, однак ця інформація поки не підтвердилася.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія
powered by lun.ua

Статті

PROMOTED

Харрі де Лейєр: Змінюємо сьогодні, щоб мати нове завтра

Озираючись на останні 7 років, ми пишаємось тим, наскільки підтримка ЄС вплинула на життя людей в Україні. Тепер нам потрібно дивитися в майбутнє по-новому, щоб дбати про наступні покоління.
8 жовтня 2021 — PROMOTED

Земан йде ва-банк: чому проросійський президент Чехії отримав шанс на реванш

Можливості для реваншу можуть дати парламентські вибори, що стартують о 14 годині 8 жовтня і триватимуть до середини наступного дня.
8 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Залишити Європу без газу: місце України у ціновому шантажі РФ

Не використовуючи потужності українського маршруту, Росія свідомо створює дефіцит газу в Європі. Це тисне на ціни та загрожує енергетичній безпеці регіону.
7 жовтня 2021 — Олена Зеркаль, заступниця міністра закордонних справ (2014-2019)