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Україна відстоює поширення екологічних фондів на вугільну промисловість - торгпред

Понеділок, 11 жовтня 2021, 16:21

Міжнародні інструменти, що стимулюватимуть зменшення викидів у повітря, мають поширюватися і на вугільну промисловість, вважає торговий представник України Тарас Качка.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час конференції "Життя до Глазго. Напередодні надважливих рішень світової спільноти щодо зміни клімату", організованої Українською асоціацією бізнесу і торгівлі (UBTA).

"Для багатьох розвинутих країн питання підтримки вугільної промисловості є абсолютно неприйнятним.

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Ми натомість відстоюємо позицію, що програми зі зменшення викидів мають поширюватися і на вугільну галузь. Очевидно, що це питання буде дуже гостро обговорюватися у Глазго", - сказав Качка.

Нагадаємо, на початку листопада у Глазго (Велика Британія) пройде міжнародний саміт з питань клімату, на якому світові лідери мають обговорити шляхи зменшення парникових викидів. 

Очікується присутність на саміті президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, на кліматичному саміті у Глазго Україна буде відстоювати збереження ринкового механізму передачі квот на викид парникових газів

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