Україна виступатиме за збереження механізму продажу квот на викиди парникових газів

На кліматичному саміті у Глазго Україна буде відстоювати збереження ринкового механізму передачі квот на викид парникових газів.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час конференції "Життя до Глазго. Напередодні надважливих рішень світової спільноти щодо зміни клімату", організованої Українською асоціацією бізнесу і торгівлі (UBTA), заявила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Ірина Ставчук.

За її словами, механізм, прописаний у Кіотському протоколі, відсутній у Паризькому. "Це створює непорозуміння, як буде регламентуватися питання надлишку квот, які мають окремі країни, зокрема й Україна", - сказала Ставчук.

"Наразі розглядаються і ринкові механізми, схожі з чинним механізмом передачі квот, а також і нові неринкові механізми. Позиція України – нинішня система має бути збережена. Цю позицію підтримують і інші країни, що розвиваються",- додала заступниця міністра.

Також Україна буде лобіювати питання доступу до фондів, які підтримують зменшення викидів. "Також ми обов’язково піднімемо питання моніторингу викидів у анексованому РФ Криму. Це проблема, оскільки РФ не дає доступу для міжнародного моніторингу викидів на півострові", - додала Ставчук.

Нагадаємо, Кіотський протокол передбачає можливість продажу залишкових квот на викид парникових газів, що дає переваги Україні. Натомість ст. 6 Паризької угоди передбачає створення міжнародного ринку зарахування емісійних квот. Це означає запровадження податку або тарифу на кожну тону викидів вуглецю.

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