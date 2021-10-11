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Украина отстаивает распространение экологических фондов на угольную промышленность - торгпред

Понедельник, 11 октября 2021, 16:21

Международные инструменты, которые будут стимулировать уменьшение выбросов в атмосферу, должны распространяться и на угольную промышленность, считает торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время конференции "Жизнь до Глазго. Накануне сверхважных решений мирового сообщества по изменению климата", организованной Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA).

"Для многих развитых стран вопрос поддержки угольной промышленности абсолютно неприемлем.

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Мы отстаиваем позицию, что программы по уменьшению выбросов должны распространяться и на угольную отрасль. Очевидно, что этот вопрос будет очень остро обсуждаться в Глазго", - сказал Качка.

Напомним, в начале ноября в Глазго (Великобритания) пройдет международный саммит по вопросам климата, на котором мировые лидеры должны обсудить пути уменьшения парниковых выбросов.

Ожидается присутствие на саммите президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, на климатическом саммите в Глазго Украина будет отстаивать сохранение рыночного механизма передачи квот на выбросы парниковых газов

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