На кордоні Литви і Білорусі розвернули максимальне з кінця серпня число мігрантів

За минулу добу литовські прикордонники не пропустили в Литву з Білорусі 121 нелегального мігранта, який намагався потрапити в країну в недозволеному місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Це найбільше число незаконних мігрантів з 25 серпня, коли розвернули 155 мігрантів, повідомила Служба охорони держкордону Литви.

За минулу добу литовські прикордонники не застосовували службову зброю, спецзасоби або фізичне насильство. Контроль кордону на литовській стороні здійснюється в посиленому режимі.

У неділю в Литву в неприпустимих місцях намагалися проникнути 39 мігрантів, в суботу - 56.

В цьому році нелегально перейшли кордон Литви з Республікою Білорусь понад 4200 мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим з країні оголошена екстремальна ситуація.

Як повідомлялося, Литва отримала першу частину фінансової допомоги Європейської комісії, призначеної для управління міграційною кризою.