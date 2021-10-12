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На кордоні Литви і Білорусі розвернули максимальне з кінця серпня число мігрантів

Вівторок, 12 жовтня 2021, 10:23

За минулу добу литовські прикордонники не пропустили в Литву з Білорусі 121 нелегального мігранта, який намагався потрапити в країну в недозволеному місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Це найбільше число незаконних мігрантів з 25 серпня, коли розвернули 155 мігрантів, повідомила Служба охорони держкордону Литви.

За минулу добу литовські прикордонники не застосовували службову зброю, спецзасоби або фізичне насильство. Контроль кордону на литовській стороні здійснюється в посиленому режимі.

У неділю в Литву в неприпустимих місцях намагалися проникнути 39 мігрантів, в суботу - 56.

В цьому році нелегально перейшли кордон Литви з Республікою Білорусь понад 4200 мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим з країні оголошена екстремальна ситуація.

Як повідомлялося, Литва отримала першу частину фінансової допомоги Європейської комісії, призначеної для управління міграційною кризою.

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Литва Білорусь мігранти
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