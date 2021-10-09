Литва отримала від ЄС 30 млн євро на управління міграційною кризою

Литва отримала першу частину фінансової допомоги Європейської комісії, призначеної для управління міграційною кризою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

З виділених 37 млн ​​євро переведено 29,6 млн євро.

"Частина допомоги надійде пізніше. Вона призначена для покриття понесених Литвою витрат на управління нелегальною міграцією та забезпечення надання базових послуг мігрантам, які потрапили в країну", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

На надані кошти будуть покриті витрати Литви, пов'язані з поселенням мігрантів, забезпеченням безпеки цих місць, харчуванням, навчанням, а також з інфраструктурою для прийому і затримання мігрантів, процедурами розгляду прохань про притулок та ін.

Крім того, ці кошти підуть на доплати посадовим особам.

В Литву в цьому році прибуло понад 4100 нелегальних мігрантів, які перетнули кордон країни з Білоруссю.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим з країні оголошена екстремальна ситуація.