Литва отримала від ЄС 30 млн євро на управління міграційною кризою
Литва отримала першу частину фінансової допомоги Європейської комісії, призначеної для управління міграційною кризою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.
З виділених 37 млн євро переведено 29,6 млн євро.
"Частина допомоги надійде пізніше. Вона призначена для покриття понесених Литвою витрат на управління нелегальною міграцією та забезпечення надання базових послуг мігрантам, які потрапили в країну", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.
На надані кошти будуть покриті витрати Литви, пов'язані з поселенням мігрантів, забезпеченням безпеки цих місць, харчуванням, навчанням, а також з інфраструктурою для прийому і затримання мігрантів, процедурами розгляду прохань про притулок та ін.
Крім того, ці кошти підуть на доплати посадовим особам.
В Литву в цьому році прибуло понад 4100 нелегальних мігрантів, які перетнули кордон країни з Білоруссю.
Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим з країні оголошена екстремальна ситуація.