На границе Литвы и Беларуси развернули максимальное с конца августа число мигрантов
За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 121 нелегального мигранта, который пытался попасть в страну в неположенном месте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.
Это наибольшее число незаконных мигрантов с 25 августа, когда развернули 155 мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.
За минувшие сутки литовские пограничники не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.
В воскресенье в Литву в недопустимых местах пытались проникнуть 39 мигрантов, в субботу - 56.
В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью более 4200 мигрантов, большинство из них - иракцы.
Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.
Как сообщалось, Литва получила первую часть финансовой помощи Европейской комиссии, предназначенной для управления миграционным кризисом.