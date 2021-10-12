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На границе Литвы и Беларуси развернули максимальное с конца августа число мигрантов

Вторник, 12 октября 2021, 10:23

За минувшие сутки литовские пограничники не пропустили в Литву из Беларуси 121 нелегального мигранта, который пытался попасть в страну в неположенном месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Это наибольшее число незаконных мигрантов с 25 августа, когда развернули 155 мигрантов, сообщила Служба охраны госграницы Литвы.

За минувшие сутки литовские пограничники не применяли служебное оружие, спецсредства или физическое насилие. Контроль границы на литовской стороне осуществляется в усиленном режиме.

В воскресенье в Литву в недопустимых местах пытались проникнуть 39 мигрантов, в субботу - 56.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью более 4200 мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена ​​экстремальная ситуация.

Как сообщалось, Литва получила первую часть финансовой помощи Европейской комиссии, предназначенной для управления миграционным кризисом.

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Литва Беларусь мигранты
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