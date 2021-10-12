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Зеленський закликав Євросоюз надати європейську перспективу Україні

Вівторок, 12 жовтня 2021, 12:15

Президент Володимир Зеленський закликав керівництво ЄС і держави-члени бути "сміливими і далекоглядними" і надати європейську перспективу Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Дуже очікуємо від керівництва Європейського Союзу і держав-членів сміливості і далекоглядності щодо бачення України як невід’ємної складової європейського простору", - сказав Зеленський.

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"Надання європейської перспективи України, яка поділяє спільні з ЄС цінності, відповідно до статті 49 Договору про ЄС – логічний та очікуваний крок. Для досягнення цієї мети Україна наполегливо працюватиме з усіма партнерами і державами ЄС", - додав глава української держави.

Верховна рада закликала визнати перспективу членства України напередодні саміту з ЄС.

Про можливий шлях зняття ключової перешкоди у процесі євроінтеграції України, Грузії та Молдови читайте в статті депутата Європарламенту, співголови парламентської асамблеї "Євронест", колишнього прем'єр-міністра Литви Андрюса Кубілюса та радника депутата Європарламенту з політичних питань Рамунаса Станьоніса Проміжна інтеграція: як вирішити питання членства України, Грузії та Молдови в ЄС.

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Асоціація з ЄС Зеленський
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