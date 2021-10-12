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Зеленский призвал Евросоюз предоставить европейскую перспективу Украине

Вторник, 12 октября 2021, 12:15

Президент Владимир Зеленский призвал руководство ЕС и государства-члены быть "смелыми и дальновидными" и предоставить европейскую перспективу Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Очень ожидаем от руководства Европейского Союза и государств-членов смелости и дальновидности в видении Украины как неотъемлемой составляющей европейского пространства", - сказал Зеленский.

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"Предоставление европейской перспективы Украине, которая разделяет общие с ЕС ценности, в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС - логический и ожидаемый шаг. Для достижения этой цели Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами и государствами ЕС", - добавил глава украинского государства.

Верховная рада призвала признать перспективу членства Украины накануне саммита с ЕС.

О возможном пути снятия ключевого препятствия в процессе евроинтеграции Украины, Грузии и Молдовы читайте в статье депутата Европарламента, сопредседателя парламентской ассамблеи "Евронест", бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и советника депутата Европарламента по политическим вопросам Рамунас Станёниса Промежуточная интеграция: как решить вопрос членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС.

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Ассоциация с ЕС Зеленский
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