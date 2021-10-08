Рада закликала визнати перспективу членства України напередодні саміту з ЄС

Верховна рада на засіданні у п’ятницю схвалила заяву "Щодо пріоритетних питань інтеграції України до ЄС", у якій закликає до визнання перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВР.

Рада доручила спікеру ВР невідкладно направити текст звернення до Європейського парламенту та парламентів держав-членів ЄС.

У заяві парламентарі підтверджують стратегічний курс України на набуття повноправного членства України в ЄС, закріплений в Конституції, та закликають до визнання перспективи членства України в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз.

Рада також закликає до посилення санкцій проти Росії у зв’язку з незаконною видачею Росією паспортів громадянам України та примусове залучення українських громадян до участі у виборах в Російській Федерації.

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Парламент закликає до налагодження окремого діалогу між Україною та ЄС з питань енергетичної безпеки для обговорення стратегічних аспектів енергетичного співробітництва за участю держав-членів ЄС, а Європейський парламент закликає невідкладно розглянути на пленарній сесії та вжити заходи для заборони проєкту "Північний потік-2" як такого, що суперечить нормам Третього енергетичного пакета ЄС, принципам Енергетичного співтовариства та несе ризики для енергетичної безпеки Європи.

Крім того, Рада сподівається на динамічний перебіг переговорів щодо прискорення та розширення сфери скасування ввізного мита у торгівлі з метою подальшої лібералізації доступу товарів на ринки України та ЄС, і закликає Європейський парламент та парламенти держав-членів до далекоглядного підходу у переговорному процесі з огляду на взаємний інтерес в інтеграції України до Спільного ринку ЄС та створенні єдиного нормативно-правового поля шляхом безперервного наближення національного законодавства до права ЄС.

Депутати закликають, звертаючи увагу на критичну ситуацію з цінами на ринках енергоносіїв в ЄС, до залучення України до робочих обговорень з питань ситуації на ринках газу та електроенергії ЄС.

12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Його результати дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію.

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