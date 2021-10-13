Литва планує збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю

Оскільки на кордоні з Білоруссю зросла кількість нелегальних мігрантів, литовська армія розглядає можливість зміцнення своєї присутності на кордоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"МВС представило Службі охорони держкордону заявку на зміцнення присутності армії. Зараз чекають більш детального дослідження, після чого буде прийнято рішення", - сказала речниця Литовської армії Рута Монтвіле, за словами якої "армія готова підтримувати і збільшити допомогу відомствам МВС, що не втрачаючи бойової готовності".

Прессекретар Служби охорони держкордону Гедрюс Мішутіс сказав, що прикордонники представили армії дані про ситуацію і попросили про допомогу. Однак остаточні рішення поки не прийнято.

У понеділок з боку Білорусі до Литви намагався пройти 121 мігрант. Це максимальна кількість з кінця серпня.

В цьому році нелегально перейшли кордон Литви з Республікою Білорусь понад 4200 мігрантів, більшість з них - іракці.

Вільнюс звинувачує Мінськ у організації потоку мігрантів і називає це гібридною агресією. У зв'язку з цим в країні оголошена екстремальна ситуація.