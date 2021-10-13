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Литва планирует увеличить число военных на границе с Беларусью

Среда, 13 октября 2021, 09:28

Поскольку на границе с Беларусью выросло количество нелегальных мигрантов, литовская армия рассматривает возможность укрепления своего присутствия на границе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"МВД представило Службе охраны госграницы заявку на укрепление присутствия армии. Сейчас ждут более детального исследования, после чего будет принято решение", - сказала пресс-секретарь Литовской армии Рута Монтвиле, по словам которой "армия готова поддерживать и увеличить помощь ведомствам МВД, не теряя боевой готовности".

Пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис сказал, что пограничники представили армии данные о ситуации и попросили о помощи. Однако окончательные решения пока не принято.

В понедельник со стороны Беларуси в Литву пытался пройти 121 мигрант. Это максимальное количество с конца августа.

В этом году нелегально перешли границу Литвы с Беларусью более 4200 мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет Минск в организации потока мигрантов и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в стране объявлена ​​экстремальная ситуация.

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Литва Беларусь мигранты
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