Орбан відмовився від плану щодо купівлі земель у Словаччині

Уряд Угорщини переосмислив свій намір створити фонд для купівлі ріллі в Центральній Європі за державні гроші.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Кілька представників словацької виконавчої влади розкритикували цей крок, а Міністерство сільського господарства заявило, що змінить законодавство щодо купівлі сільськогосподарських земель.

На зустрічі минулого тижня Корчок особисто попросив свого угорського колегу Петера Сійярто не приймати спірну резолюцію про купівлю землі.

За словами Корчока, Орбан у листі повідомив прем’єр-міністра Словаччини Едуарда Гегера, що його уряд скасує рішення.

"Це підтверджує необхідність консультацій та інтенсивного діалогу щодо всього, що ми робимо у наших відносинах", - заявив Корчок.

Він привітав рішення Угорщини, заявивши, що це покращить словацько-угорські відносини.

"Однак я також вважаю, що в найближчому майбутньому ми отримаємо відповіді від міністра закордонних справ Угорщини на інші питання, що стосуються придбання нерухомості або програм урядового уряду в Словаччині в галузі освіти та підтримки бізнесу", - додав він.