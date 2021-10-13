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Орбан отказался от плана по покупке земель в Словакии

Среда, 13 октября 2021, 10:49

Правительство Венгрии переосмыслило свое намерение создать фонд для покупки земель в Центральной Европе за государственные деньги.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Несколько представителей словацкой исполнительной власти раскритиковали этот шаг, а Министерство сельского хозяйства заявило, что изменит законодательство по покупке сельскохозяйственных земель.

На встрече на прошлой неделе Корчок лично попросил своего венгерского коллегу Петера Сийярто не принимать спорную резолюцию о покупке земли.

По словам Корчока, Орбан в письме сообщил премьер-министру Словакии Эдуарду Гегеру, что его правительство отменит решение.

"Это подтверждает необходимость консультаций и интенсивного диалога во всем, что мы делаем в наших отношениях", - заявил Корчок.

Он приветствовал решение Венгрии, заявив, что это улучшит словацко-венгерские отношения.

"Однако я также считаю, что в ближайшем будущем мы получим ответы от министра иностранных дел Венгрии на другие вопросы, касающиеся приобретения недвижимости или программ правительственного правительства в Словакии в области образования и поддержки бизнеса", - добавил он.

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Словакия Венгрия
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