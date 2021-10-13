Голову центробанку Словаччини звинуватили в корупції

Прокуратура Словаччини заявила, що члену правління Європейського центрального банку та голові словацького центрального банку Петру Казимиру було пред'явлено звинувачення у злочині, пов'язаному з корупцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Прокурор спеціальної прокуратури 8 жовтня висунув обвинувачення проти П.К. за злочини, пов'язані з корупцією", - сказала Яна Токольова, речниця Спеціальної прокуратури. Більше подробиць вона не повідомила.

У вівторок Казимир заперечив правопорушення і заявив, що захищатиметься від звинувачень.

Члени Ради правління ЄЦБ можуть бути усунені, якщо вони були визнані винними у серйозних проступках або органи влади надали достатні докази того, що вони вчинили такі порушення.

Словацький новинний вебсайт www.aktuality.sk з посиланням на кілька невстановлених джерел повідомив, що Казимиру було висунуто обвинувачення у справі, пов'язаній із передбачуваним хабарем для колишнього голови податкової адміністрації країни.

Адвокат Казимира Ондрей Муларчик підтвердив, що Казимира звинуватили у хабарництві, і він оскаржить це рішення.

Він сказав, що Казимира звинуватили у найменшому з трьох тяжких злочинів у кримінальному кодексі Словаччини, що карається тюремним ув’язненням на строк до п’яти років, але не повідомив деталей справи.

Казимир був міністром фінансів з 2012 по 2019 рік, перш ніж приступив до шестирічного строку повноважень на чолі центрального банку. Начальник податкової був призначений Казимиром у 2012 році і залишався на посаді до 2018 року.