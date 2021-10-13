Главу Центробанка Словакии обвинили в коррупции

Прокуратура Словакии заявила, что члену правления Европейского центрального банка и главе словацкого центрального банка Петру Казимиру было предъявлено обвинение в преступлении, связанном с коррупцией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Прокурор специальной прокуратуры 8 октября выдвинул обвинения против П.К. за преступления, связанные с коррупцией", - сказала Яна Токолева, пресс-секретарь Специальной прокуратуры. Больше подробностей она не сообщила.

Во вторник Казимир опроверг правонарушения и заявил, что будет защищаться от обвинений.

Члены Совета правления ЕЦБ могут быть устранены, если они были признаны виновными в серьезных проступках или органы власти предоставили достаточные доказательства того, что они совершили такие нарушения.

Словацкий новостной вебсайт www.aktuality.sk со ссылкой на несколько неустановленных источников сообщил, что Казимиру было предъявлено обвинение по делу, связанному с предполагаемой взяткой для бывшего главы налоговой администрации страны.

Адвокат Казимира Ондрей Муларчик подтвердил, что Казимира обвинили во взяточничестве, и он обжалует это решение.

Он сказал, что Казимира обвинили в наименьшем из трех тяжких преступлений в уголовном кодексе Словакии, что карается тюремным заключением на срок до пяти лет, но не сообщил деталей дела.

Казимир был министром финансов с 2012 по 2019 год, прежде чем приступил к шестилетнего срока полномочий во главе центрального банка. Начальник налоговой был назначен Казимиром в 2012 году и оставался на посту до 2018 года.