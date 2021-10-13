Єврокомісія представила заходи для подолання наслідків рекордного зростання цін на енергоносії

Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті ЄК.

"Короткострокові національні заходи включають екстрену підтримку доходів домашніх господарств, державну допомогу компаніям і цільове зниження податків. Комісія також буде підтримувати інвестиції в поновлювані джерела енергії та енергоефективність; вивчить можливі заходи зі зберігання енергії та закупівлю запасів газу; і оцінить поточну структуру ринку електроенергії", - йдеться в заяві.

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Невідкладні заходи щодо захисту споживачів і бізнесу передбачають надання екстреної підтримки доходів малозабезпеченим споживачам, наприклад, за допомогою ваучерів або часткової оплати рахунків.

Також пропонується дозволити тимчасову відстрочку оплати рахунків, забезпечити тимчасове цільове зниження податкових ставок для вразливих домогосподарств і надавати допомогу компаніям або галузям відповідно до правил державної допомоги ЄС.

Країнам рекомендується вжити заходів безпеки, щоб уникнути відключень від мережі і вивчити можливе антиконкурентну поведінку на енергетичному ринку і попросити Європейське управління з цінних паперів і ринків (ESMA) посилити моніторинг подій на вуглецевому ринку.

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В Єврокомісії відзначили, що перехід на чисту енергію - найкраща страховка від цінових потрясінь в майбутньому, і її необхідно прискорити.

"ЄС продовжить розвивати ефективну енергетичну систему з високою часткою відновлюваних джерел енергії. У той час як більш дешеві поновлювані джерела енергії відіграють все більш важливу роль в постачанні електромереж і встановлення цін, інші джерела енергії, включаючи газ, як і раніше необхідні в часи підвищеного попиту", - заявили в Брюсселі.

Середньострокові заходи передбачають збільшення інвестицій в поновлювані джерела енергії, оновлення та енергоефективність і прискорення аукціонів з поновлюваних джерел енергії та процесів видачі дозволів.

Також вказується на необхідність розвитку сховищ енергії для підтримки зростаючої частки поновлюваних джерел енергії, включаючи батареї та водень.

Єврокомісія представить набір заходів членам Європейського парламенту 14 жовтня і міністрам енергетики країн ЄС 18 жовтня. Потім європейські лідери повинні обговорити ціни на енергоносії на майбутньому саміті 21-22 жовтня.