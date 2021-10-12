У Данії ціни на енергоносії досягли найвищого рівня за дев'ять років

Ціни на електроенергію і газ в Данії зросли на 2,2 відсотка за останні роки і в даний час знаходяться на найвищому рівні з листопада 2012 року.

Про це свідчать дані Статистичного управління Данії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Електроенергія значно підвищує ціни на енергоносії, подорожчавши на 15,2 відсотка за останні 12 місяців, що призвело до найвищої ціни за 13 років.

За словами Крістіана Скрівера, старшого економіста Данської торгової палати, високі ціни частково є результатом відносно невеликої кількості опадів в Норвегії влітку.

"Це призвело до виснаження запасів води на скандинавських гідроелектростанціях, які виробляють енергію в країни, включаючи Данію, що призвело до різкого зростання цін на електроенергію. Додалося до цього зменшення кількості вітру влітку, яке призвело до зниження вироблення електроенергії вітром", - сказав Скрівер.

Ціни на газ також різко зросли на 52,8 відсотка минулого року, що є найбільш різким підвищенням за 12 місяців з 1980 року.

Газ чинить менший вплив на загальні ціни на енергію для данських споживачів, але означає, що 400 000 домашніх господарств в країні, які опалюються газом, стикаються з великим збільшенням рахунків.

Нагадаємо, Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Оптові ціни на природний газ ростуть вже багато місяців поспіль, також почали зростати ціни на електроенергію. Наслідки цієї тенденції відчутні у багатьох країнах.

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