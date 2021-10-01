Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Уряд Франції пообіцяв заморозити ціни на газ

П'ятниця, 1 жовтня 2021, 09:44

Французький уряд заявив, що заморозить ціни на газ і знизить податки на електроенергію на тлі зростання цін на енергоносії. 

Про це оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс в четвер увечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми заморозимо, заморозимо - більше не буде подорожчання газу", - сказав Жан Кастекс телеканалу TF1.

Очікується, що в п'ятницю ціна на газ підскочить на 12,6%. Кастекс підтвердив, що таке збільшення дійсно станеться, але пообіцяв, що це востаннє. 

Читайте також
Газовий шантаж Путіна: серйозно, проте Україна має шанси на перемогу

Прем'єр-міністр зазначив, що до кінця року очікується підвищення цін на газ ще на 30%, а вартість електроенергії, за прогнозами, виросте на 10-12% з 1 лютого.

Кастекс зазначив, що експерти прогнозують зниження цін з квітня наступного року.  "Нам потрібно впоратися з труднощами", - сказав він. 

За його словами, якщо очікуване зниження не відбудеться, уряд "міг би вжити заходів щодо зниження податків", наприклад, скорегувати ставки ПДВ.

Що стосується тарифів на електроенергію, Кастекс пообіцяв внести поправки в майбутній бюджет, щоб знизити податки на електроенергію. 

Ціни на газ в Європі вже кілька тижнів зростають. 29 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла $1050 за 1000 кубометрів. 

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський союз піти на поступки щодо енергетичної безпеки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Енергетика
powered by lun.ua

Статті

Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі

Навіть чутки про повернення Саакашвілі суттєво підвищують градус політичного протистояння у Грузії. Наслідки цього можуть виявитися абсолютно непередбачуваними. 
1 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

"Газова війна" з Угорщиною: навіщо Орбан погодився на роль гібридної зброї РФ

Навіщо Угорщина пішла на невигідну для себе угоду з РФ? І чи вдасться Україні змусити Будапешт піти на її перегляд?
1 жовтня 2021 — Дмитро Тужанський, Юрій Панченко, для Європейської правди

Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців

Головні міграційні питання до нас лунають з боку Чехії. А Бельгія нагадує: Україна досі не виконала політичні умови скасування віз.
30 вересня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда