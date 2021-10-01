Уряд Франції пообіцяв заморозити ціни на газ

Французький уряд заявив, що заморозить ціни на газ і знизить податки на електроенергію на тлі зростання цін на енергоносії.

Про це оголосив прем'єр-міністр Жан Кастекс в четвер увечері, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Ми заморозимо, заморозимо - більше не буде подорожчання газу", - сказав Жан Кастекс телеканалу TF1.

Очікується, що в п'ятницю ціна на газ підскочить на 12,6%. Кастекс підтвердив, що таке збільшення дійсно станеться, але пообіцяв, що це востаннє.

Прем'єр-міністр зазначив, що до кінця року очікується підвищення цін на газ ще на 30%, а вартість електроенергії, за прогнозами, виросте на 10-12% з 1 лютого.

Кастекс зазначив, що експерти прогнозують зниження цін з квітня наступного року. "Нам потрібно впоратися з труднощами", - сказав він.

За його словами, якщо очікуване зниження не відбудеться, уряд "міг би вжити заходів щодо зниження податків", наприклад, скорегувати ставки ПДВ.

Що стосується тарифів на електроенергію, Кастекс пообіцяв внести поправки в майбутній бюджет, щоб знизити податки на електроенергію.

Ціни на газ в Європі вже кілька тижнів зростають. 29 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла $1050 за 1000 кубометрів.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський союз піти на поступки щодо енергетичної безпеки.