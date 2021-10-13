У Польщі за допомогу в незаконному перетині кордону з Білорусі затримали українців

Польські прикордонники затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі затримали у вівторок чотирьох іноземців, з яких двоє – громадяни України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

За словами польських прикордонників, двоє інших затриманих – громадяни Сирії з німецькими посвідками на проживання.

Повідомляється, що від початку цього року працівники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 250 осіб, серед яких також були громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Раніше Прикордонна служба поінформувала, що у вівторок зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

Поліція Німеччини повідомила про зростання хвилі міграції через "білоруський маршрут".