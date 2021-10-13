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У Польщі за допомогу в незаконному перетині кордону з Білорусі затримали українців

Середа, 13 жовтня 2021, 14:20

Польські прикордонники затримали двох громадян України, які допомагали в організації незаконної міграції через польсько-білоруський кордон.

Про це повідомило "Польське радіо", пише "Європейська правда".

Працівники Підляського відділу Прикордонної служби Польщі затримали у вівторок чотирьох іноземців, з яких двоє – громадяни України, які допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі. 

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За словами польських прикордонників, двоє інших затриманих – громадяни Сирії з німецькими посвідками на проживання.

Повідомляється, що від початку цього року працівники Підляського відділу Прикордонної служби затримали 250 осіб, серед яких також були громадяни України, котрі допомагали в організації незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Раніше Прикордонна служба поінформувала, що у вівторок зареєстрували 470 спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону. 

Нагадаємо, від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

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Польща Білорусь
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