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В Польше за помощь в незаконном пересечении границы из Беларуси задержали украинцев

Среда, 13 октября 2021, 14:20

Польские пограничники задержали двух граждан Украины, которые помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

Работники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали во вторник четырех иностранцев, из которых двое - граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

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По словам польских пограничников, двое других задержанных - граждане Сирии с немецкими видами на жительство.

Сообщается, что с начала этого года сотрудники Подляшского отдела пограничной службы задержали 250 человек, среди которых также были граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Ранее Пограничная служба сообщила, что во вторник зарегистрировали 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

Напомним, от 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение. 1 октября оно было продлено еще на 60 дней.

Полиция Германии сообщила о росте волны миграции через "белорусский маршрут".

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