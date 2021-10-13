Німеччина повідомила про зростання хвилі міграції через "білоруський маршрут"

Влада Німеччини заявила в середу, що кількість мігрантів, які прибувають в країну через Польщу та Білорусь, останнім часом суттєво зросла.

Про це повідомила федеральна поліція країни, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За даними правоохоронців, у цьому році кордон з боку Польщі незаконно перетнули понад 4300 осіб, при цьому більшість мігрантів прибули з Іраку, Сирії, Ємену та Ірану.

У той час як з січня по липень було зареєстровано всього 26 осіб, які подорожували через так званий "білоруський маршрут", 474 людини прибули в серпні, 1914 - у вересні та 1934 - в перші 11 днів жовтня.

Більшість мігрантів розміщуються в центрах прийому біженців в східній землі Бранденбург.

"Ситуація не драматична, але важка", - сказав Олаф Янсен, голова центрального офісу у справах іноземців в місті Айзенхюттенштадт на сході Німеччини. Він додав, що є побоювання у зв’язку з можливістю поширення коронавірусу у новоприбулих.

Лідери Європейського Союзу, включаючи канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, звинуватили білоруський режим у сприянні великомасштабній міграції до ЄС як формі "гібридної війни" з метою дестабілізації Євросоюзу.

Білорусь заохотила прибути тисячі мігрантів, щоб вони перетинали кордон з Польщею, Литвою, та, меншою мірою, Латвією.

Кілька людей недавно померли від виснаження, коли намагалися перебратися з Білорусі до Польщі через ліси і болота.

12 міністрів внутрішніх справ країн Європейського Союзу звернулися зі спільним листом до Єврокомісії, в якому міститься заклик прискорити зміни в сферах захисту зовнішніх кордонів і міграції.

Напередодні польські прикордонники показали, як велика група мігрантів проривається через кордон.

