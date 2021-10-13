У Франції хочуть продовжити можливість застосування "паспорта здоров'я" до літа 2022 року

В уряді Франції пропонують продовжити до кінця липня 2022 року період, коли доступ до певних сервісів може бути обмежений залежно від наявності ковід-сертифіката.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Продовження потенційного застосування ковід-сертифіката до 31 липня обговорювали у середу на засіданні уряду.

"Ми хочемо від парламенту, щоб цю можливість було продовжено до літа, якщо цього вимагатиме епідемічна ситуація", - зазначив міністр охорони здоров’я Олів’є Веран.

Речник уряду Габріель Атталь також сказав, що обмежувальні заходи, такі як вимога ковід-сертифіката, планують застосовувати виключно у разі, якщо того вимагатиме ситуація. Він додав, що наразі у 18 департаментах показники захворюваності вказують на ризик чергової хвилі епідемії.

Нагадаємо, у Франції документ, що посвідчує вакцинацію, негативний тест або перенесену хворобу вимагається для доступу до низки послуг, а для деяких професій, як медики та працівники сфери піклування, щеплення зробили обов’язковим.

Щосуботи 13 тижні поспіль протести проти ковід-сертифікатів збирають тисячі людей, але учасників акцій поступово меншає.

У Франції пік літньої хвилі захворюваності на коронавірус випав на серпень, відтоді щоденний приріст заражень стабільно знижувався.

Станом на вівторок у лікарнях Франції перебувало близко 6600 коронахворих, у тому числі 1111 - у реанімаціях. Померли за добу 53 хворих.