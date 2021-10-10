У Франції в 13ту суботу акцій поменшало учасників протестів проти "паспортів здоров’я"

9 жовтня акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя зібрала близько 45 тисяч людей по всій території країни — дещо менше, ніж минулими вихідними, та суттєво менше, ніж на початку протестів 2 місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За оцінками поліції, по всій території Франції на вулиці вийшли орієнтовно 45300 людей. Це вже тринадцята суботня акція протесту.

2 жовтня кількість учасників оцінювали у майже 48 тисяч, а на початку протестів — понад 200 тисяч.

Як і зазвичай, найчисельнішою була демонстрація у Парижі - близько 5300 людей. У Страсбурзі демонстрантів було близько 850, у Ліллі — близько 400.

Les manifestants ont démarré une marche vers l’Est de la ville. « #Macron en prison » est scandé dans le cortège. #Nice #AntiPassSanitaire pic.twitter.com/miBfe1GQu1 — Tom Bonnard (@TomBonnard3) October 9, 2021

У натовпі можна було бачити традиційні плакати про свободу вибору, з гаслами на зразок "Франція, будь гідною, вимагаємо вільного вибору щодо вакцинації", "Краще штраф і ув’язнення, ніж укол". Окремі плакати стверджували, що ці люди, медики або пожежники, відсторонені від роботи за відмову надавати ковід-сертифікат.

Рух "Жовтих жилетів", представники якого також традиційно присутні на протесті, позиціонують його мету ширше - у тому числі для висловлення невдоволення зростанням цін.

🔴Manifestation a Paris contre le Pass sanitaire et contre la vie chère et la hausse des prix ...#LesGiletsJaunes pic.twitter.com/wCUNNDjNZp — 𝙇𝙚𝙨 𝙂𝙞𝙡𝙚𝙩𝙨 𝙅𝙖𝙪𝙣𝙚𝙨 (@GiletsJaunesFr_) October 9, 2021

Попередні акції декілька разів переростали в сутички, особливо у Парижі. Цього разу повідомили про 14 затримань, з яких 4 - у столиці.

Як вже повідомлялося, у Римі багатотисячний протест проти ковід-паспортів цього ж дня скінчився заворушеннями та застосуванням водомета і сльозогінного газу.