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У Франції в 13ту суботу акцій поменшало учасників протестів проти "паспортів здоров’я"

Неділя, 10 жовтня 2021, 12:05

9 жовтня акція протесту проти вимоги ковід-сертифікатів у низці сфер життя зібрала близько 45 тисяч людей по всій території країни — дещо менше, ніж минулими вихідними, та суттєво менше, ніж на початку протестів 2 місяці тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

За оцінками поліції, по всій території Франції на вулиці вийшли орієнтовно 45300 людей. Це вже тринадцята суботня акція протесту.

2 жовтня кількість учасників оцінювали у майже 48 тисяч, а на початку протестів — понад 200 тисяч.

Як і зазвичай, найчисельнішою була демонстрація у Парижі - близько 5300 людей. У Страсбурзі демонстрантів було близько 850, у Ліллі — близько 400.

У натовпі можна було бачити традиційні плакати про свободу вибору, з гаслами на зразок "Франція, будь гідною, вимагаємо вільного вибору щодо вакцинації", "Краще штраф і ув’язнення, ніж укол". Окремі плакати стверджували, що ці люди, медики або пожежники, відсторонені від роботи за відмову надавати ковід-сертифікат.

Рух "Жовтих жилетів", представники якого також традиційно присутні на протесті, позиціонують його мету ширше - у тому числі для висловлення невдоволення зростанням цін. 

Попередні акції декілька разів переростали в сутички, особливо у Парижі. Цього разу повідомили про 14 затримань, з яких 4 - у столиці.

Як вже повідомлялося, у Римі багатотисячний протест проти ковід-паспортів цього ж дня скінчився заворушеннями та застосуванням водомета і сльозогінного газу. 

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