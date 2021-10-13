Во Франции хотят продлить применение "паспорта здоровья" до лета 2022 года

В правительстве Франции предлагают продлить до конца июля 2022 период, когда доступ к определенным сервисам может быть ограничен в зависимости от наличия ковид-сертификата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Продолжение потенциального применения ковид-сертификата до 31 июля обсуждали в среду на заседании правительства.

"Мы хотим от парламента, чтобы эта возможность была продлена до лета, если этого потребует эпидемическая ситуация", - отметил министр здравоохранения Оливье Веран.

Представитель правительства Габриэль Атталь также сказал, что ограничительные меры, такие как требование ковид-сертификата, планируют применять исключительно в случае, если того потребует ситуация. Он добавил, что сейчас в 18 департаментах показатели заболеваемости указывают на риск очередной волны эпидемии.

Напомним, во Франции документ, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь требуется для доступа к ряду услуг, а для некоторых профессий, как врачи и работники сферы опеки, прививки сделали обязательными.

Каждую субботу 13 недели подряд протесты против ковид-сертификатов собирают тысячи людей, но акций постепенно становятся менее многочисленными.

Во Франции пик летней волны заболеваемости коронавирусом выпал на август, с тех пор ежедневный прирост заражений стабильно снижался.

По состоянию на вторник в больницах Франции находилось около 6600 коронабольных, в том числе 1111 - в реанимации. Умерли за сутки 53 больных.