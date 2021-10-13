Під час сутичок в Косові поранено серба, шість поліцейських постраждали

В результаті сутичок у Косовській Митровиці вогнепальне поранення дістав один із сербів, поранені також шість поліцейських.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Косовська поліція заявила, що офіцери зустріли опір у Митровиці, коли в середу проводили операцію з вилучення контрабандних товарів у кількох містах.

У заяві йдеться, що поліція відреагувала, коли протестувальники застосували проти офіцерів ручні гранати. У поліції повідомили також про поранення шести поліцейських.

Державне телебачення Сербії показало людей, які тікають від сльозогінного газу та підпалений автомобіль.

Подібні зіткнення були зареєстровані в сусідньому місті Звечан.

Новинний портал Kosovo Online процитував керівника лікарні в Митровиці Златана Елека, який сказав, що один з протестувальників отримав серйозні поранення.

"Травма лопатки та ребер спричинена вогнепальною зброєю ... Він знаходиться в реанімації та у важкому стані", - сказав Елек. Повідомляється, що косовська поліція нібито вистрілила постраждалому в спину.

Президент Сербії Александар Вучич виїхав з Белграда до центрального сербського міста Рашка, щоб зустрітися з представниками косовських сербів.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч закликала НАТО, у якого 3000 миротворців у Косово, втрутитися і припинити насильство.

Прем'єр-міністр Косово Альбін Курті сказав: "Ми не будемо терпіти злочинність та злочинні угруповання і з ними боротимуться. Ми будемо боротися і припинимо контрабанду".

Нагадаємо, у вересні на кордоні Сербії і Косова були заблоковані два пункти пропуску. Косовські серби таким чином протестували проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

Пізніше Сербія і Косово 30 вересня погодилися на серію кроків, що мали пом’якшити напругу.