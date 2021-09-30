Сербія і Косово погодили кроки для вирішення конфлікту через автомобільні номери

Сербія і Косово погодилися на серію кроків, що мають вже найближчими днями пом’якшити напругу через конфлікт щодо автомобільних номерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у своєму Twitter спеціальний перемовник ЄС Мирослав Лайчак, оприлюднивши фрагмент документа з домовленостями.

"Домовленість є! Після двох днів інтенсивних переговорів ми щойно досягли угоди щодо деескалації і подальших дій. Дякую Бесніку Біслімі та Петару Петковичу за готовність вести розмову і домовлятися задля блага своїх народів", - заявив він.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0 — Miroslav Lajčák (@MiroslavLajcak) September 30, 2021

В оприлюдненому фрагменті йдеться, що обидві сторони синхронно відведуть спецпідрозділи та приберуть блокпости біля пунктів пропуску Яриньє і Брняк - починаючи з 8 години ранку 2 жовтня. Відведення має закінчитись не пізніше 16-00 цього ж дня. Перед початком відведення туди зайдуть підрозділи KFOR (міжнародні сили з підтримки миру в Косові) і залишаться на місці орієнтовно на два тижні для підтримання безпеки і свободи пересування.

З 8 годин ранку 4 жовтня для автомобілів буде діяти "режим наліпок", як допомовились в рамках діалогу за посередництва ЄС - як тимчасовий захід до погодження постійного рішення.

По-третє, має бути створена робоча група за участі представників ЄС, Белграду і Приштини під головуванням Євросоюзу - щоб остаточно вирішити питання з вимогами до реєстраційних номерів автомобілів. Її перша зустріч має відбутись 21 жовтня у Брюсселі, а через пів року після цього мають бути представлені її напрацювання.

Нагадаємо, два пункти перетину кордону між Косовом і Сербією з 20 вересня заблоковані косовськими сербами, які протестують проти вимоги змінювати сербські номери на косовські під час в’їзду до Косова.

На двох заблокованих переходах присутні косовські спецпризначенці, ситуацію контролюють співробітники правоохоронної місії ЄС EULEX, над пунктами пропуску кружляє вертоліт міжнародних сил з підтримки миру KFOR.

Сербія привела війська, розташовані на військових базах біля Косова, у стан підвищеної бойової готовності на тлі напруги на кордоні.

В суботу повідомляли про напади на два офіси міністерства внутрішніх справ на півночі Косова.