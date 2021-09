Сербія і Косово погодили кроки для вирішення конфлікту через автомобільні номери

Сербія і Косово погодилися на серію кроків, що мають вже найближчими днями пом’якшити напругу через конфлікт щодо автомобільних номерів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив у своєму Twitter спеціальний перемовник ЄС Мирослав Лайчак, оприлюднивши фрагмент документа з домовленостями.

"Домовленість є! Після двох днів інтенсивних переговорів ми щойно досягли угоди щодо деескалації і подальших дій. Дякую Бесніку Біслімі та Петару Петковичу за готовність вести розмову і домовлятися задля блага своїх народів", - заявив він.

We have a deal! After two days of intense negotiations, an agreement on de-escalation and the way forward has just been reached. I thank Besnik Bislimi and Petar Petkovic for their readiness to negotiate and agree for the good of the people. pic.twitter.com/OuhuUWvuG0