Во время столкновений в Косово ранен серб, шесть полицейских пострадали

В результате столкновений в Косовской Митровице огнестрельное ранение получил один из сербов, ранены также шесть полицейских.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Косовская полиция заявила, что офицеры встретили сопротивление в Митровице, когда в среду проводили операцию по изъятию контрабандных товаров в нескольких городах.

В заявлении говорится, что полиция отреагировала, когда протестующие применили против офицеров ручные гранаты. В полиции сообщили также о ранении шести полицейских.

Государственное телевидение Сербии показало людей, которые бегут от слезоточивого газа, и подожженный автомобиль.

Подобные столкновения были зарегистрированы в соседнем городе Звечан.

Новостной портал Kosovo Online процитировал руководителя больницы в Митровице Златана Элека, который сказал, что один из протестующих получил серьезные ранения.

"Травма лопатки и ребер вызвана огнестрельным оружием ... Он находится в реанимации и в тяжелом состоянии", - сказал Элек. Сообщается, что косовская полиция якобы выстрелил пострадавшему в спину.

Президент Сербии Вучич выехал из Белграда в центральный сербского города Рашка, чтобы встретиться с представителями косовских сербов.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич призвала НАТО, у которого 3000 миротворцев в Косово, вмешаться и прекратить насилие.

Премьер-министр Косово Альбин Курти сказал: "Мы не будем терпеть преступность и преступные группировки и с ними бороться. Мы будем бороться и прекратим контрабанду".

Напомним, в сентябре на границе Сербии и Косово были заблокированы два пункта пропуска. Косовские сербы таким образом протестовали против требования менять сербские номера на косовские при въезде в Косово.

Позже Сербия и Косово 30 сентября согласились на серию шагов, которые должны смягчить напряжение.