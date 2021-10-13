У Фінляндії рекламу вакцинації запустили у популярному додатку для знайомств

Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку Фінляндії THL запустило рекламну кампанію вакцинації від коронавірусу, спрямовану передусім на молодь.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Одним з каналів розміщення реклами став популярний додаток для знайомств Tinder.

Читайте також Фінляндія продовжить обмеження на в’їзд до країни до 24 жовтня

Основною причиною кампанії стало невисоке бажання вакцинуватися серед жителів, яким менше 40 років.

Близько чверті фінів у віці від 20 до 40 років так і не вакцинувалися, і з літа показники з вакцинації в цій віковій групі росли вкрай низькими темпами.

"У нещеплених у віці від 30 до 39 років ймовірність опинитися в лікарні через коронавірус становить 2-4%", - зауважив керівник відділу безпеки здоров'я THL Міка Салмінен.

Уряд Фінляндії пов'язав зняття карантинних обмежень з достатнім ступенем вакцинації населення - близько 80-85%. Зараз обидві дози щеплення отримали 72% жителів країни.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу.