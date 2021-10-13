У Фінляндії рекламу вакцинації запустили у популярному додатку для знайомств
Відомство охорони здоров'я і соціального розвитку Фінляндії THL запустило рекламну кампанію вакцинації від коронавірусу, спрямовану передусім на молодь.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
Одним з каналів розміщення реклами став популярний додаток для знайомств Tinder.
Основною причиною кампанії стало невисоке бажання вакцинуватися серед жителів, яким менше 40 років.
Близько чверті фінів у віці від 20 до 40 років так і не вакцинувалися, і з літа показники з вакцинації в цій віковій групі росли вкрай низькими темпами.
"У нещеплених у віці від 30 до 39 років ймовірність опинитися в лікарні через коронавірус становить 2-4%", - зауважив керівник відділу безпеки здоров'я THL Міка Салмінен.
Уряд Фінляндії пов'язав зняття карантинних обмежень з достатнім ступенем вакцинації населення - близько 80-85%. Зараз обидві дози щеплення отримали 72% жителів країни.
Раніше повідомлялося, що Фінляндія першою в Європі буде щепити норок від коронавірусу.