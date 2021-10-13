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В Финляндии рекламу вакцинации запустили в популярном приложении для знакомств 

Среда, 13 октября 2021, 15:30

Ведомство здравоохранения и социального развития Финляндии THL запустило рекламную кампанию вакцинации от коронавируса, направленную прежде всего на молодежь. 

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Одним из каналов размещения рекламы стало популярное приложение для знакомств Tinder. 

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Основной причиной кампании стало невысокое желание вакцинироваться среди жителей, которым меньше 40 лет. 

Около четверти финнов в возрасте от 20 до 40 лет так и не вакцинировались, и с лета показатели по вакцинации в этой возрастной группе росли крайне низкими темпами. 

"В непривитых в возрасте от 30 до 39 лет вероятность оказаться в больнице из-за коронавируса составляет 2-4%", - отметил руководитель отдела безопасности здоровья THL Мика Салминен. 

Правительство Финляндии связало снятие карантина с достаточной степенью вакцинации населения - около 80-85%. Сейчас обе дозы прививки получили 72% жителей страны. 

Ранее сообщалось, что Финляндия первой в Европе будет прививать норок от коронавируса.

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Финляндия Коронавирус Вакцины
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