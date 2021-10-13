"Зелений перехід": у Болгарії сотні працівників вугільної галузі вийшли на протест

Близько тисячі гірників і працівників з найбільшої в Болгарії вугільної електростанції пройшли маршем в Софії в середу, щоб захистити свої робочі місця і закликати уряд підтримати їхню промисловість.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Демонстранти закликали уряд гарантувати, що він не буде поспішати із закриттям шахт і електростанцій у вугільному комплексі на півдні Болгарії, незважаючи на прагнення ЄС декарбонізувати економіку до 2050 року.

Читайте також Україна відстоює поширення екологічних фондів на вугільну промисловість - торгпред

"Повинна бути зелена, чиста енергетика, але спочатку потрібен час для інвестицій", - сказала 58-річна Спасска Рускова, яка працює в компанії з виробництва гірничодобувного обладнання.

"Ймовірно, це станеться з нашими онуками, але цього не може статися зараз, тому що сотні сімей приречені втратити роботу і приречені на великі рахунки за електроенергію", - сказала вона.

Болгарія повинна встановити дату припинення виробництва електроенергії з вугілля, якщо вона хоче використовувати кошти ЄС для відновлення економіки і досягнення кліматичних цілей.

Тимчасовий уряд країни заявив, що представить Брюсселю свій план для отримання допомоги ЄС в п'ятницю. Уряд планує захищати свою мету щодо закриття вугільних електростанцій до 2038 або 2040 року, що в основному відповідає вимогам гірників.

Читайте також Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС

Екологічна група Greenpeace зажадала закрити заводи, що забруднюють навколишнє середовище, до 2030 року, закликаючи Болгарію зосередитися на відновлюваних джерелах енергії і створенні нових робочих місць у вугільних регіонах.

Протестувальники заявляють, що дострокове закриття електростанцій, які виробляють 40% електроенергії в Болгарії, призведе до перебоїв в електроенергетиці і зростання цін на електроенергію.

Близько 10 тисяч осіб працюють на буровугільному комплексі "Мариця Схід". Профспілки заявляють, що комплекс забезпечує засоби для існування понад 100 тисяч людей в найбіднішому члені ЄС Болгарії. Вони пообіцяли продовжувати чинити тиск на уряд, який буде сформовано після загальних виборів 14 листопада.