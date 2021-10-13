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"Зеленый переход": в Болгарии сотни работников угольной отрасли вышли на протест

Среда, 13 октября 2021, 17:45

Около тысячи горняков и работников с крупнейшей в Болгарии угольной электростанции прошли маршем в Софии в среду, чтобы защитить свои рабочие места и призвать правительство поддержать их промышленность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Демонстранты призвали правительство гарантировать, что оно не будет спешить с закрытием шахт и электростанций в угольном комплексе на юге Болгарии, несмотря на стремление ЕС декарбонизировать экономику до 2050 года.

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"Должна быть зеленая, чистая энергетика, но сначала нужно время для инвестиций", - сказала 58-летняя Спасска Рускова, которая работает в компании по производству горнодобывающего оборудования.

"Вероятно, это произойдет с нашими внуками, но этого не может произойти сейчас, потому что сотни семей обречены потерять работу и обречены на большие счета за электроэнергию", - сказала она.

Болгария должна установить дату прекращения производства электроэнергии из угля, если она хочет использовать средства ЕС для восстановления экономики и достижения климатических целей.

Временное правительство страны заявило, что представит Брюсселю свой план для получения помощи ЕС в пятницу. Правительство планирует защищать свою цель по закрытию угольных электростанций до 2038 или 2040 года, это в основном соответствует требованиям горняков.

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Экологическая группа Greenpeace потребовала закрыть заводы, загрязняющих окружающую среду, к 2030 году, призывая Болгарию сосредоточиться на возобновляемых источниках энергии и создании новых рабочих мест в угольных регионах.

Протестующие заявляют, что досрочное закрытие электростанций, производящих 40% электроэнергии в Болгарии, приведет к перебоям в электроэнергетике и росте цен на электроэнергию.

Около 10 тысяч человек работают на буроугольном комплексе "Марица Восток". Профсоюзы заявляют, что комплекс обеспечивает средства к существованию более 100 тысяч человек в бедном члене ЕС Болгарии. Они пообещали продолжать оказывать давление на правительство, которое будет сформировано после всеобщих выборов 14 ноября.

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Болгария климат Энергетика
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