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У Грузії за лічені дні приріст заражень коронавірусом подвоївся

Четвер, 14 жовтня 2021, 12:00

У Грузії з 12 жовтня приріст заражень коронавірусом перевищує 4000 випадків, повернувшись до рівня кінця серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Минулого тижня найвищі показники були не більшими 2800 хворих за добу. Перший стрибок стався 12 жовтня - понад 4700 заражень, наступного дня повідомили про 4837 нових хворих, 14 жовтня - 4212. Зазначимо, населення Грузії співмірне з населенням Києва.

Більшість нових заражень припадає на Тбілісі.

Загалом в країні хворіють 32 448 осіб, з них майже 4900 госпіталізовані, 1088 - у важкому стані. 

У Наццентрі з контролю захворювань раніше попереджали, що чекають п'яту хвилю епідемії коронавірусу в кінці листопада. 

З 6 жовтня в країні послабили карантинні обмеження, на дві години продовживши дозволений час роботи ресторанів та скасувавши обмеження кількості відвідувачів на концертах і фестивалях за умови дотримання заходів безпеки.

На цей час у Грузії повністю вакциновані від коронавірусу близько 30,5% дорослого населення.

Пік попередньої хвилі у Грузії випав на середину серпня, з максимумом нових заражень 6208.

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Грузія Коронавірус
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