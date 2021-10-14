В Грузии за считанные дни прирост заражений коронавирусом удвоился

В Грузии с 12 октября прирост заражений коронавирусом превышает 4000 случаев, вернувшись к уровню конца августа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузия".

На прошлой неделе самый высокий показатель составлял 2800 новых больных за сутки. Первый скачок произошел 12 октября - более 4700 заражений, на следующий день сообщили о 4837 новых больных, 14 октября - 4212. Отметим, население Грузии соизмеримо с населением Киева.

Большинство новых заражений приходится на Тбилиси.

Всего в стране болеют 32448 человек, из них почти 4900 госпитализированы, 1088 - в тяжелом состоянии.

В Наццентре по контролю заболеваний ранее предупреждали, что ждут пятую волну эпидемии коронавируса в конце ноября.

С 6 октября в стране ослабили карантин, на два часа продолжив разрешенное время работы ресторанов и отменив ограничения количества посетителей на концертах и ​​фестивалях при условии соблюдения мер безопасности.

В настоящее время в Грузии полностью вакцинированы от коронавируса около 30,5% взрослого населения.

Пик предыдущей волны в Грузии выпал на середину августа. Максимальное число новых заражений за сутки составляло 6208.