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Президент Фінляндії самоізолювався через контакт з латвійським колегою, у якого коронавірус

Четвер, 14 жовтня 2021, 14:55

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо пішов на самоізоляцію, оскільки піддався ризику зараження коронавірусом.

Про це повідомила Канцелярія президента, передає "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У зв'язку з цим скасовано візит естонського президента до Фінляндії.

Вчора Нііністьо був присутній в Мальме на форумі, присвяченому Голокосту, разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом, який сьогодні отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

На сьогодні у Нііністьо була запланована зустріч з новим президентом Естонії Аларом Карісом, який вступив на посаду на цьому тижні.

Вранці Каріс мав провести переговори в Ризі зі своїм латвійським колегою, проте Левітса довелося замінювати спікеру Сейму. Після цього естонський президент повинен був летіти до Фінляндії і обговорити з Саулі Нііністьо двосторонні відносини і міжнародні питання. Зустріч через ризик зараження довелося скасувати повністю.

Саулі Нііністьо пройде тест на коронавірус, Егілс Левітс теж планує зробити ПЛР-тест, тому що позитивним був результат експрес-тесту.

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Фінляндія
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