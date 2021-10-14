Президент Финляндии самоизолировался из-за контакта с латвийским коллегой

Президент Финляндии Саули Ниинисте пошел на самоизоляцию, поскольку подвергся риску заражения коронавирусом.

Об этом сообщила Канцелярия президента, передает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В связи с этим отменен визит эстонского президента в Финляндию.

Вчера Ниинисте присутствовал в Мальме на форуме, посвященном Холокоста, вместе с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, который сегодня получил положительный результат теста на коронавирус.

На сегодня в Ниинисте была запланирована встреча с новым президентом Эстонии Аларом Карисом, который вступил в должность на этой неделе.

Утром Карис должен был провести переговоры в Риге со своим латвийским коллегой, однако Левитса пришлось заменять спикеру Сейма. После этого эстонский президент должен был лететь в Финляндию и обсудить с Сауле Ниинисте двусторонние отношения и международные вопросы. Встречу из-за риска заражения пришлось отменить полностью.

Саули Ниинисте пройдет тест на коронавирус, Эгилс Левитс тоже планирует сделать ПЦР-тест, потому что положительным был результат экспресс-теста.