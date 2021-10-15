Уряд Хорватії обмежив роздрібні ціни на бензин та дизель

Уряд Хорватії прийняв постанову, що обмежує роздрібну ціну на бензин до 11,10 кун (1,48 євро) за літр, а ціну на дизельне паливо до 11,00 кун (1,46 євро) за літр протягом наступних 30 днів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це скорочення приблизно на 30 лип (в одній куні 100 лип) за літр. Більшість нафтових компаній і дистриб'юторів негайно виконали це рішення, хоча указ набере чинності в суботу, 16 жовтня.

Прем'єр-міністр Андрій Пленкович заявив, що цей крок спрямований на захист споживачів.

"Що стосується поточної економічної ситуації, непередбачуваності цін на нафту на світових ринках і впливу цін на нафту на загальну економічну активність і рівень життя людей, з метою забезпечення подальшого економічного відновлення, ми вирішили використовувати можливість в законі про ціни на паливо, щоб стабілізувати ціни на бензин і дизельне паливо протягом 30 днів", - сказав він.

Міністр економіки Томіслав Чорич додав, що визначення максимальної роздрібної ціни на нафтопродукти не ставить під загрозу дистриб'юторів, тому що у них є можливість знизити свою маржу, додавши, що ніяких серйозних переговорів з дистриб'юторами з цього приводу не велося.

Він сказав, що дистриб'ютори найбільше відчують зниження цін, і це залишить вагомий слід в держбюджеті, так як надходження від податку на додану вартість будуть нижче.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пакет заходів, щоб протистояти винятковому зростанню світових цін на енергоносії, яке, за прогнозами, триватиме всю зиму.