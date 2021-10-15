Правительство Хорватии ограничило розничные цены на бензин и дизель

Правительство Хорватии приняло постановление, ограничивающее розничную цену на бензин до 11,10 кун (1,48 евро) за литр, а цену на дизельное топливо до 11,00 кун (1,46 евро) за литр в течение следующих 30 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Это сокращение примерно на 30 лип (в одной куне 100 лип) за литр. Большинство нефтяных компаний и дистрибьюторов немедленно выполнили это решение, хотя указ вступит в силу в субботу, 16 октября.

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил, что этот шаг направлен на защиту потребителей.

"Что касается текущей экономической ситуации, непредсказуемости цен на нефть на мировых рынках и влияния цен на нефть на общую экономическую активность и уровень жизни людей, с целью обеспечения дальнейшего экономического восстановления, мы решили использовать возможность в законе о ценах на топливо, чтобы стабилизировать цены на бензин и дизельное топливо в течение 30 дней", - сказал он.

Министр экономики Томислав Чорич добавил, что определение максимальной розничной цены на нефтепродукты не ставит под угрозу дистрибьюторов, потому что у них есть возможность снизить свою маржу, добавив, что никаких серьезных переговоров с дистрибьюторами по этому поводу не велось.

Он сказал, что дистрибьюторы больше всего ощутят снижение цен, и это оставит значительный след в госбюджете, так как поступления от налога на добавленную стоимость будут ниже.

Напомним, Европейская комиссия утвердила пакет мер, чтобы противостоять исключительном росту мировых цен на энергоносители, который, по прогнозам, продлится всю зиму.